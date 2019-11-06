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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
06.11.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

Güney Kore'de binlerce kişi 'hayatın değerini anlamak için' kefenleriyle 10 dakika tabuta girdi

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Güney Kore'de binlerce kişi 'hayatın değerini anlamak için' kefenleriyle 10 dakika tabuta girdi

Güney Kore'de bir cenaze levazımat şirketinin 7 yıl önce başlattığı "canlı cenaze" terapi seanslarına şimdiye kadar 25 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi.

Reuters ajansının haberine göre, seanslara katılanlar "hayatın değerini anlamak" için kefen giyerek 10 dakika süreyle tabutun içine giriyor.

Başkent Seul'de Hyowan Terapi Merkezi'nde düzenlenen seanslara ergenlik çağındaki çocuklar dahil her yaştan kişinin ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Bu seanslara katılanlardan biri olan Choi Jin-kyu adlı üniversite öğrencisi, bu seanslardan sonra hayata farklı bir gözle bakmaya başladığını söyledi.

Toplumun giderek daha rekabetçi hale geldiğini söyleyen Choi, "Artık yanı başımızdaki insanları, bir arkadaş olarak değil yenmemiz gereken bir rakip olarak görüyoruz. Tabutun içine girince bunun anlamsız olduğunu görüyorsunuz" dedi.

'Dünyadan en iyi şekilde ayrılmanın yolu'

Cho Jae-hee adlı 75 yaşındaki bir kadın da tabutundan çıktıktan sonra "İyi bir hayat için ölüme hazırlıklı olmalıyız. Ölümün bilincine vardıktan sonra yeni bir yaklaşım benimsiyorsunuz. Bu seans bize dünyadan en iyi şekilde ayrılmanın yolunu gösteriyor" diye konuştu.

Seanslara katılanlar, tabutlarının yanına vasiyetlerini ve cenaze törenlerinde taşınacak fotoğraflarını da koyuyor.

'Uzlaşmak için bu kadar beklemek üzücü'

Merkezin Başkanı Yeong Yong-mun ücretsiz yapılan seansların katılımcılara "hayatlarının kıymetini bilme, af dileme ve çevresiyle uzlaşma fırsatı sunduğunu" belirterek şunları söyledi:

"İnsanların aile üyelerinin cenazelerinde her şeyi unutup nasıl barıştıklarını görüyoruz. Ama insanların uzlaşma için bu kadar beklemesi üzücü. Bir an önce özür dileyip ve uzlaşıp hayatımızın geri kalanını mutlu geçirmek açısından buradaki deneyim çok önemli" diye konuştu.

Dünyanın en büyük 11'nci ekonomisi olan Güney Kore 40 ülkenin yer aldığı OECD Daha İyi Yaşam Endeksi'nde 33'üncü sırada.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Güney Kore'de intihar oranı dünya ortalamasının iki katı.

Örgütün 2016'da yayımladığı rapora göre intihar oranı 100 bin kişi de 20,2. Dünya ortalaması ise 10,53.

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