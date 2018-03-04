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    Güney Kore yarın Kuzey'e üst düzey heyet gönderiyor

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 11:20 | Son Güncelleme:

    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un geçtiğimiz günlerde Güney Kore’de düzenlenen 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları kapanış törenine üst düzey yetkili bir heyeti görevlendirmesinin ardından, Güney Kore’den de benzer adım geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in, üst düzey heyeti yarın Kuzey Kore’ye göndereceği açıklandı.

    Başkanlık Basın Sekreteri Yoon Young-chan konuya ilişkin açıklamasında, Güney Koreli heyete Moon Jae-in’in üst düzey Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong’un liderlik edeceğini ifade etti. Young-chan, özel heyette Milli İstihbarat Sevisi Şefi Suh Hoon ve Birleşme Bakanı Yardımcısı Chun Hae-sung’un da yer alacağını dile getirdi.

    Moon'un sözcüsü Yoon Young-chan gazetecilere yaptığı açıklamada "Özel delegeler Kuzey Kore ile ABD arasında Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için müzakere koşullarını yaratma ve iki Kore arasında ilişkileri geliştirme konularında kapsamlı görüşmeler yapacak" dedi.

    Heyetin Güney Kore temaslarının ardından Washington'a giderek toplantının sonuçlarını ileteceği de belirtildi.

    Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) Direktörü Suh, Kuzey Kore konusunda deneyimli bir isim. İstihbarat şefi iki Kore arasında daha önce 2000 ve 2007 yıllarında yapılan zirvelerdeki görüşmelerin ayarlanmasında kritik görevler üstlenmişti.

    Kuzey Kore ile diyalog kurulmasından yana olan Güney Kore Devlet Başkanı Moon geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Pyongyang ile görüşmek için 'eşiğini daha alçaltması' gerektiğini belirtmişti.

    Ancak ABD Kuzey Kore'den görüşme öncesi nükleer silahlardan arınma konusunda adım atmasını bekliyor. Kuzey Kore'nin ise buna olumlu yanıt vermesi beklenmiyor. 

     

    Etiketler: kuzey kore , kore , haberler , haber
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