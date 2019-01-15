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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.01.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Güney Kore, Kuzey Kore'yi 'düşman' olarak görmedi

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Güney Kore, Kuzey Kore'yi 'düşman' olarak görmedi

Güney Kore, yayımladığı 2 yıllık savunma raporunda, Kuzey Kore yönetimine ve ordusuna yönelik "düşman" ifadesini kaldırdı.

Güney Kore, yayımladığı 2 yıllık savunma raporunda, Kuzey Kore yönetimine ve ordusuna yönelik "düşman" ifadesini kaldırdı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ve "Beyaz Rapor" olarak da bilinen savunma raporunda, Kuzey Kore'yi “düşman”, “mevcut düşman” veya “asıl düşman” olarak niteleyen geçmişteki ifadeler yer almadı.

Kyodo ajansının haberine göre, Güney Kore'nin 2 yıl önce yayımlanan savunma raporunda, "Kuzey'in kitle imha silahları, güvenliğimiz için büyük tehdit oluşturuyor. Bu tehditler devam ettiği sürece, Kuzey Kore rejimi ve ordusu düşmanımızdır." ifadeleri kullanıldı.

Bir savunma yetkilisinden yapılan açıklamaya dayandırılan haberde, son savunma raporunda, "Kuzey'in kitle imha silahlarının, Kore Yarımadası'nın barışı ve güvenliği için büyük tehdit oluşturduğunun" kaydedildiği aktarıldı.

KORELER ARASI YAKINLAŞMA

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen yıl 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider, eylül ayında da Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabaları sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı. Bildiride ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin, yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

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