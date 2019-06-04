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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: DHA
04.06.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Güney Kıbrıs'taki seri katilin 6. kurbanı bulundu

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Güney Kıbrıs'taki seri katilin 6. kurbanı bulundu

Güney Kıbrıs’ta bir subayın seri katil olduğunun ortaya çıkmasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Kırmızı Göl'de yapılan aramada valiz içinde bir ceset daha bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Rum milli muhafız ordusunda subay olarak görevli seri katil Nikos Metaksas, tümü yabancı kökenli 7 kadın ve bir kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından, arama çalışmaları kapsamında Mitsero madenindeki ‘Kırmızı Göl' olarak bilinen yerde 6'ncı cesede daha ulaşıldı. Rum polisi bugün yapılan aramalarda Kırmızı Göl’de dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmalarında, içerisinde ceset bulunan üçüncü valizi tespit ettiklerini duyurdu.

Bulunan valizin içerisindeki cesedin, 29 yaşındaki Maricar Valtez’e ait olduğu belirtiliyor. 6 yaşındaki Sierra ise hala kayıp iken Kırmızı Göl'de bulunan ceset sayısı 3 olarak belirtildi.

Seri katil Nikos Metaksas, kadınları ve çocuğu öldürdükten sonra bavula koyduğunu ve üç cesedi göle attığını itiraf etmiş ve  bavulların dibe batması için de cesetlerin yanına taş yüklediğini söylemişti.

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