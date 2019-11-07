Güney Kıbrıs’ta para karşılığı pasaport skandalı
2002’de AB üyesi olan Kıbrıs Rum yönetimi, Malezya’nın Kalkınma Fonu’nu hortumlayan ve kırmızı bültenle aranan Jho Taek Low’a bakanlar kurulu kararıyla AB pasaportu verilmesi skandalıyla çalkalanıyor.
Kara para aklayan uluslararası isimlere pasaport satmakla suçlanan Rum yönetimi, ekonomik krize girdikleri 2014’ten bu yana 6 milyar Euro karşılığında 4 bin pasaport dağıtmış. Rum yönetimi, son yıllarda AB içinde özellikle Rus kara para sahiplerine pasaport vermekle suçlanıyordu. Son skandal Malezya Kalkınma Fonu’nu hortumlayarak Çin’e kaçan Jho Taek Low’a 5 milyon Euro’luk villa satın alması karşılığında vatandaşlık verildiğinin ortaya çıkmasıyla patladı.
KİLİSEYE BAĞIŞ, 2 GÜNDE VATANDAŞ
2015’te iki günlüğüne Ada’ya gelen Low, 5 milyon Euro’ya kiliseye ait arazi üzerine yapılan bir villa aldı, üzerine Başpiskopos Hrisostomos’a 300 bin Euro’luk ‘bağış’ çeki verdi. Güvenlik soruşturmasında ‘sakıncalı’ çıkan Low’a bürokrasi kapıları, Başpiskopos’un ricasıyla açıldı. Bizzat kendisi, avukatlık yaptığı dönemde Rus kara parasını aklamakla suçlanan Rum lideri Nikos Anastasiadis, medyadan gelen yoğun tepkiler üzerine geçmişte verilen ‘yatırım karşılığı’ vatandaşlıkların inceleneceğini ve gerekli görülenlerin iptal edileceğini açıkladı.
Rum yönetimi 2014’te bankacılık krizine girmiş, 10 milyar Euro’luk AB kurtarma planı ve pasaport satışlarıyla krizden çıkmıştı. Rumlar, 2014’ten bu yılın başına kadar 4 bin yabancıya AB vatandaşlığı dağıttı ve karşılığında 6 milyar Euro’luk doğrudan yatırım aldı. Rum yasalarına göre, 2 milyon Euro’luk devlet tahvili ya da gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık veriliyor.
SAKINCALI İSİMLER DE VAR
Pasaport satın alanların çoğu kara para aklayan Rus oligarklar, Ortadoğu ve Uzakdoğu’nun sabıkalı isimleri. Kişisel bilgilerin güvenliği nedeniyle vatandaşlık alanlar açıklanmıyor, ancak medyada adı çıkan ünlü isimler şöyle:
- Kamboçya cunta ailesi: AB ve ABD’nin yaptırım listesine koyduğu askeri cuntanın lideri Başbakan Hun Sen’in iki kızı Choeung ve Lau. yeğeni Hun Kimleng, emniyet müdürü damadı Neth Savoeung, Maliye Bakanı Aun Pornmoniroth ve bu isimlerin birinci dereceden çocukları.
- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Esad ve 5 milyar dolarlık serveti ile ülkenin en zengin işadamı olan kuzeni Rami Mağluf 2010 yılında Kıbrıs Rum pasaportu aldılar.
- Rus oligarklar: Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra kamu şirketlerini satın alan ve oligark adı verilen kara para ile bağlantılı Rus işadamları.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle