Güney Kıbrıs'ta domuz gribinden ölenlerin sayısı yükseliyor
Güney Kıbrıs'ta domuz gribinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Günye kıbrıs'taki gelişmelerin ardından KKTC yönetimi harekete geçti. Sınıra uzmanlar gönderildi ve domuz gribine karşı önlemler alındı.
Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Limasol Genel hastanesinde dün bir kişi daha domuz gribinden hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasındai; “1 Aralık 2018’den bugüne kadar 47 ciddi vaka kaydedildi. Bunlardan 11’inin tedavisi halen devam ediyor. Hastalardan 8’i öldü, geriye kalanlar ise taburcu edildi“ denildi.
KKTC ÖNLEM ALDI
KKTC Sağlık Bakanlığı'nın da, sınır kapılarında önlem aldığı, uzman yolladığı ve domuz gribine karşı hazırlıklı olduğu belirtildi.
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