Güney Afrika'daki felakette ölü sayısı 70'e çıktı
Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 70'e çıktı.
KwaZulu-Natal Eyalet Bakanlığı Sözcüsü Lennox Mabasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyalette şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 51'den 70'e yükseldiğini belirtti.
Mabasa, "Sel nedeniyle 70 kişi yaşamını yitirdi ve binden fazla kişi yerlerinden oldu." dedi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Mabasa, afette yüzlerce kişinin de yaralandığını söyledi.
Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, sel felaketi nedeniyle dün Mısır ziyaretini kısa keserek ülkeye dönmüş ve sel mağdurlarını ziyaret etmişti.
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