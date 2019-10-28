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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
28.10.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Güney Afrika'da siyahi lider ırkçılık nedeniyle istifa etti

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Güney Afrika'da siyahi lider ırkçılık nedeniyle istifa etti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde beyazların desteklediği ana muhalefet Demokratik Birlik Partisinin (DA) ilk siyahi başkanı Mmusi Maimane'nin, "siyahileri desteklediği ve beyazların çıkarlarına hizmet etmediği" eleştirileri nedeniyle istifa ettiği ortaya çıktı.

Ulusal basına yansıyan haberlerde, Maimane'nin 4 yıl önce, siyahilerden daha fazla oy alınabilmesi için beyazlar, siyahi elit ve orta sınıfın temsil edildiği DA'nın başına getirildiği ancak umulan oy artışını sağlayamadığı belirtildi.
Haberlerde, Maimane'nin parti içinde "siyahileri desteklediği ve beyazların çıkarlarına hizmet etmediği" eleştirileri üzerine beyaz ırkçılığının baskıları sonucu görevinden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Johannesburg'daki Witwatersrand Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sheila Meintjes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Siyahi bir lider olarak Maimane'nin DA'ya başkan olması, mayıs ayında düzenlenen seçimlerde bu parti için bir fırsat oluşturmuştu ancak partinin oyları yüzde 22'den yüzde 20'ye geriledi." ifadelerini kullandı.

Siyaset uzmanı Sipho Seepe de Güney Afrika'da Apartheid rejimin 25 yıl önce sona ermesine rağmen ekonominin hala beyaz azınlığın kontrolünde olduğuna dikkati çekerek, "Siyahi lider Maimane, son dönemde Güney Afrika'daki beyaz destekçilerinin düşüncelerinden uzak durdu ve siyahilere destek verdi." dedi.
Güney Afrika'da beyaz nüfusun çoğunluğunun desteklediği DA'nın 2015'de yapılan seçimle ilk siyahi başkanı olan Maimane, iki gün önce istifa etmişti.

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