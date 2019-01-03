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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.01.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Güney Afrika'da 'İkinci Yılbaşı' kutlandı

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Güney Afrika'da 'İkinci Yılbaşı' kutlandı

Kölelerin yılbaşı kutlama günü olarak bilinen geleneksel "İkinci Yılbaşı Festivali" için on binlerce kişi Güney Afrika'da turizm kenti Cape Town'da bir araya geldi.

Ülkede ırk ayrımcılığıyla mücadelede önemli yere sahip Cape Town'nun Distrix 6 bölgesinde düzenlenen festivale on binlerce kişi katıldı.

Festivale katılan bando takımlarından Ken Fac Entertainer bando takımı şefi Darryl David, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ümit Burnu'na yerleşen Avrupalılar tarafından yüzyıllar önce Uzak Doğu'daki sömürgelerden getirilen köleler, her yıl 2 Ocak'ta "İkinci Yılbaşı" kutlamaları düzenliyor. Ümit Burnu'na köle olarak getirilen insanların torunları olarak biz de bu geleneği devam ettiriyoruz." dedi.

David, "Bu yıl Cape Town'da düzenlenen kutlamalara binlerce kişi katıldı. Her bando takımında ortalama bin kişi var ve bu yıl festivalde 60'ın üzerinde bando takımı yer aldı. Yani burada 60 binin üzerinde performans sergileyen insan var. Bizim takımımız 850 kişiden oluşuyor." ifadesini kullandı.

Festival ile geçmiş ve gelecek arasında köprü kurduklarına dikkati çeken David, bazı bando takımlarının yıl boyunca sırf bu festivale hazırlandığını söyledi.

BANDO EKİPLERİ İŞÇİ VE YOKSUL KESİMDEKİ İNSANLARDAN OLUŞUYOR

Juvie Boy Entertainers bando takımı şefi Ikraam Van Witt ise bu festivalde performans sergileyen bando takımlarının toplumda huzura katkı sağladığına dikkati çekti.

Bando takımı üyelerinin genelde işçi sınıfı ve yoksul kesimden oluştuğunun altını çizen Witt, "Bütün yıl hazırlık yaptığımız için çocuklara ve gençlere müzik öğretme, onları suç ve kötü alışkanlıklardan koruma imkanımız oluyor. Takımlarda her yaştan insan var. Bizim takımımız bin 500 kişiden oluşuyor. Gençler yetişkinlerle daha fazla bir araya gelme imkanı buluyor ve onlara daha fazla rol model olma imkanımız oluyor." diye konuştu.

Hint ve Malay asıllı Güney Afrikalılar ve yerli siyahiler tarafından 150 yıldır 2 Ocak'ta kutlanan festival, ülkenin en büyük festivali olma özelliği taşıyor.

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