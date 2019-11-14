Güney Afrika'da hortum: 5 ölü
Güney Afrika'da aşırı yağış ve fırtına sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kötü hava koşullarının önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı.
Kötü hava koşulları, Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal vilayetini etkisi altına aldı.
Aşırı yağış sebebiyle çok sayıda nehirde taşmalar meydana gelirken, çıkan dev hortum amatör kameralara yansıdı.
Yerel medya, 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken; yetkililer, kötü hava koşullarının önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı.
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