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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.01.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Güney Afrika, Maduro'ya destek verdi

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Güney Afrika, Maduro'ya destek verdi

Güney Afrika Cumhuriyeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tanımaya devam edeceklerini bildirdi.

Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, yaptığı açıklamada, Maduro'nun başkanlık seçimlerinde kanunlara uygun şekilde seçildiğini ve Maduro'yu tanımaya devam edeceklerini kaydetti.

Matjila, anlaşmazlıklar ya da sorunların dış müdahaleler olmaksızın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak'ta düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı. Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti. Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı.

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