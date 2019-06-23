Güneşi görecek
NASA, uzaydaki Güneş rüzgârlarını ve Dünya üzerindeki etkisini inceleyecek 280 milyon dolarlık iki yeni proje başlatıyor.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) uzaya göndereceği araçlarla uzaydaki aşırı sıcaklıklar ve Güneş rüzgârlarıyla ilgili bilgi toplamaya yönelik iki misyona adım atacağını duyurdu. Güneş fırtınalarının Dünya üzerindeki etkisine odaklanacak projelerin 280 milyon dolara (1.6 milyar TL) mal olması bekleniyor. Yapılan açıklamada, ilk olarak PUNCH ismi verilen misyonla Güneş’in enerji yüklü partiküllerinin Korona katmanından Güneş Sistemi içine nasıl aktarıldığını araştıracaklarını belirtti. Daha sonra ise TRACERS isimli ikinci misyonla bunun özellikle Dünya üzerindeki etkisinin inceleneceği belirtildi. Güneş’in kendi partiküllerini savurmasıyla oluşan solar rüzgârlar, uzaydaki ‘hava durumu’nu belirliyor. NASA iki misyonun da en geç Ağustos 2022’de hayata geçirileceğini açıkladı.
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