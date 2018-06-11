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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.06.2018 - 22:51, Son Güncelleme:

Gündemi sarsan iddia: Birleşik Arap Emirlikleri Tunus'ta darbe planladı

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Gündemi sarsan iddia: Birleşik Arap Emirlikleri Tunus'ta darbe planladı

Görevden alınan Tunus İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) istihbarat yetkilileri ile bir araya gelerek darbe planladığı haberi, Tunus'un gündemine bomba gibi düştü.

Kuzey Afrika ve Sahil bölgesine ilişkin Paris merkezli Fransızca yayın yapan MondAfrique isimli internet sitesinin başyazarı Nicolas Beau imzalı habere göre, BAE istihbarat birimleri Tunus'un Cerbe Adası'nda görevden alınan İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile bir araya geldi. Görüşmede, "İbrahim'in Tunus'ta yükselmesi ve Nahda Hareketi'nin siyaset sahnesinden tamamen silinmesini amaçlayan" darbe planı hazırlandı.

Haberin dayandırıldığı batılı istihbarat kaynaklarına göre, BAE istihbarat yöneticileri geçen ay sonunda Paris'te gerçekleştirilen Libya toplantısının dönüşünde 29 Mayıs'ta Tunus'un Cerbe Adası'na gelerek burada İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile görüştü.

Toplantıda, Başbakan Yusuf Şahid'in görevden alınmasının ardından, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali dönemi Savunma Bakanı Kemal Bin Murcan'ın başbakanlığa getirilmesinin planlandığı ancak bu hamlenin Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi tarafından reddedildiği belirtildi.

Sitenin başyazarı ayrıca, Tunus'un bağımsızlık sonrası kurucu lideri Habib Burgiba'ya yapıldığı gibi, 90 yaşının üzerindeki Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin sağlık durumunun yetersiz olduğu gerekçesiyle doktor raporuyla görevden alınmasının yerine Lütfi İbrahim'in yükselmesinin planlandığını aktardı.

Tunus'taki siyasi tarihe ilişkin kitapların da yazarı Beau, Tunus'un güneyinde Sfaks vilayetine bağlı Kerkene Adası'nda çoğu Tunuslulardan oluşan yüzün üzerinde yasa dışı göçmenin hayatını kaybettiği kazanın ardından İbrahim'in güvenlik zafiyeti gerekçesiyle görevden alınması için "uygun hikayenin hazır olduğu" yorumunu yaptı.

Lütfi İbrahim'in Nida Tunus Partisi'nin kurucularından Rıza Belhac'ın yanı sıra BAE'nin desteklediği isimlere yaklaştığını anlatan Beau, eski içişleri bakanının Cumhurbaşkanı'nın oğlu aynı zamanda Nida Tunus Partisinin lideri Hafız Kaid es-Sibsi'nin, Başbakan Yusuf Şahid'in görevden uzaklaştırılması için destek verdiğini vurguladı.

İbrahim'in BAE destekli darbe planının Fransız, Cezayir ve Alman istihbarat birimlerinin desteği ile durdurulduğu aktarıldı.

Tunus İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim, 3 Haziran'da onlarca kaçak göçmenin ölümüyle sonuçlanan Kerkene Adası açıklarındaki tekne kazasının
ardından, Başbakan Yusuf Şahid tarafından görevden alınmıştı.

BAE'nin Tunus'ta Lütfi İbrahim üzerinden yürüttüğü darbe planının asıl amacının, "Tunus'ta İslami kanatta yer alan Nahda Hareketi Partisi'ni tamamıyla siyaset sahnesinden silerek, görevden uzaklaştırmak olduğu"na dikkat çekildi.

Gazeteci Nicolas Beau, internet sitesindeki yazısını "Cumhuriyetçi, laik Nida Tunus partisinin kurucusu Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ve siyasal İslam, muhafazakar kesimi temsil eden Nahda Hareketi'nin Lideri Raşid el-Gannuşi'nin liderliğini yürüttüğü sürekli tazelenen ve keskinleşen ittifak, Tunus siyaset sahnesinde sergilenen oyunda, BAE parasına galip geldi." yorumuyla sonlandırdı.

 

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