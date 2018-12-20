O iddia gündeme bomba gibi düÅŸmüÅŸtü... Ve ABD yalanladÄ±
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Robertson, ABD'nin Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurma iddialarÄ±na iliÅŸkin, "ABD kuvvetleri orada olduÄŸu sÃ¼rece kuvvetlerimize destek iÃ§in hava ve top saldÄ±rÄ±larÄ±na devam edeceÄŸiz. Gelecekteki operasyonlar iÃ§in spekÃ¼lasyon yapmayacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
SÃ¶zcÃ¼ Robertson, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Amerikan medyasÄ±nÄ±n, "ABD'nin DEAÅž'a karÅŸÄ± hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durduracaÄŸÄ±" iddialarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.Â
BinbaÅŸÄ± Robertson, "ABD kuvvetleri orada olduÄŸu sÃ¼rece kuvvetlerimize destek iÃ§in hava ve top saldÄ±rÄ±larÄ±na devam edeceÄŸiz. Gelecekteki operasyonlar iÃ§in spekÃ¼lasyon yapmayacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.Â
SÃ¶zcÃ¼nÃ¼n, hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n kapsamÄ±na vurgu yaparken, SDG ismini kullanan YPG/PKK'dan bahsetmeden "sadece ABD gÃ¼Ã§lerine destek amaÃ§lÄ±" saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyeceklerini ifade etmesi dikkati Ã§ekti.Â
Reuters'a aÃ§Ä±klama yapan Ã¼st dÃ¼zey AmerikalÄ± yetkililer, "Trump'Ä±n askerleri Ã§ekme kararÄ± hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n da son bulacaÄŸÄ±nÄ± iÅŸaret ediyor." deÄŸerlendirmesini yapmÄ±ÅŸ, bu yorum Amerikan kamuoyunda tartÄ±ÅŸmalara neden olmuÅŸtu.Â
ABD'NÄ°N SURÄ°YE'DEN Ã‡EKÄ°LME KARARIÂ
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±m dÃ¶neminde Suriye'de bulunmamÄ±zÄ±n tek nedeni olan DEAÅž'Ä± yendik." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "DEAÅž ile mÃ¼cadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini Ã¼lkeye geri Ã§ekmeye baÅŸladÄ±k." bilgisini vermiÅŸti. Daha sonra benzer bir aÃ§Ä±klama da Pentagon'dan gelmiÅŸti.Â
Amerikan medyasÄ±nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberlerde ise DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Suriye'deki tÃ¼m personelini 24 saat iÃ§inde Ã§ekeceÄŸi, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gÃ¼n iÃ§inde Ã¼lkeden Ã§ekileceÄŸi iddia edilmiÅŸti.Â
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