Gülün DNA’sı
GEREK kokusuyla, gerek farklı kültürlerde taşıdığı çeşitli anlamlarla önemli bir yere sahip olan gülün genetik şifresi ilk kez çözüldü.
Fransa’nın önde gelen üniversitelerinden École Normale Supérieure’de yürütülen çalışma tam 8 yılda tamamlandı.
Araştırma ekibinden Mohammed Bendahmane, gülün gen haritasının çıkarıldığını, bu sayede, koku, renk ve uzun ömürlülük gibi özellikleri sağlayan genlerin keşfedildiğini bildirdi.
BBC’ye konuşan Bendahmane, “Artık gülü anlamamıza yardım eden, tarihini, evrimini ortaya koyan bir ‘gül tarihi’ kitabımız var” dedi.
Gülün tarihinin çileğinkine yakın olduğunu belirten araştırmacılar, ilk kez bir bitkinin tam genetik şifresini çözmüş oldu.
Farklı kokulara ve renklere sahip güllerin uzun vadede üretilebileceği de belirtildi.
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