Gulf Stream 'kurudu'
Meksika Körfezi’nden aldığı sıcak suyu ABD’nin güneyi ve Avrupa’ya getirerek dünya ikliminin dengelenmesinde büyük rol oynayan Gulf Stream’in (Körfez Akıntısı) akışı, son 1600 yılın en düşük seviyesine indi.
BİLİM insanları, bu durumun Avrupa’nın batısında çok daha sert kışlara, ABD’nin doğusunda deniz seviyesinin hızla yükselmesine ve tropik yağışların sekteye uğramasına neden olabileceğini söyledi.
Uzun yıllardır akış hızı sürekli azalan Gulf Stream’de ‘debinin’ iyice dibe vurması, Hollywood’un felaket filmlerindeki senaryoları da akıllara getirdi.
The Day After Tomorrow (Yarından Sonraki Gün) filminde Gulf Stream’i kapsayan AMOC akıntıları durunca Dünya’yı buzulların kapladığını hatırlatan İngiltere’deki University College London’dan Dr. David Thornalley, “Filmde bu değişiklikler birkaç gün ya da haftada olmuştu ve çok daha aşırıydı. Ama geçmişte AMOC’un zayıflamasının çok hızlı olduğu ve büyük değişiklilere yol açtığı da doğru” dedi.
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