‘Güle güle Mösyö ChIrac’
ESKİ Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için dün başkent Paris’te cenaze töreni düzenlendi.
Haftasonu naaşının ziyaretçilere açılmasının ardından dün Saint-Louis-des-Invalides Katedrali’nde Chirac’ın ailesi için yapılan merasimin ardından Saint-Sulpice Kilisesi’nde yabancı devlet adamlarının da katılımıyla resmi cenaze töreni gerçekleştirildi.
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Törene, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin, Katar Emiri Şeyh Al Sani, ABD’nin eski Başkanı Bill Clinton gibi devlet adamları, siyasiler ve aile üyeleri katıldı. Törende Türkiye’yi Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa temsil etti. 1995 ile 2007 arasında cumhurbaşkanlığı yapan Chirac’ın her kesimden insanı kucaklayan bir sevgisi olduğunu söyleyen Paris Başpiskoposu Michel Aupetit, Chirac’ı “Güle güle ve teşekkürler Mösyö Chirac” diye uğurladı.
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