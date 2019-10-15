Güçlü aile güçlü ruh
ABD’de yapılan geniş çaplı bir araştırmanın sonuçlarına göre çocuklukta sıkı ve güçlü tutulan aile bağları, ilerleyen yaşlarda depresyona yakalanma ihtimalini ciddi oranda düşürüyor.
ABD’de Kuzey Carolina Üniversitesi araştırmacıları, 18 bin kişinin 12-42 yaş arası ergen ve yetişkin sağlığı verilerini inceleyerek geniş çaplı bir araştırma yaptı. Araştırmada, çocukluk döneminde güçlü tutulan aile bağlarının, ilerleyen yaşlarda depresyona yakalanma ihtimalini düşürdüğü ortaya çıktı. Aile bağları ve akıl sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışma olan araştırma, çocuklarıyla yakın ilişkiler kuran ebeveynlerin, onları ileri yaşlarda karşılaşabilecekleri depresyon ve anksiyete gibi ruhsal hastalıklardan koruyacağına işaret ediyor. Aynı araştırmada, çocukluktaki kötü aile ilişkilerinin genç yaşlarda kadınları ruhsal açıdan daha çok etkilediği, ancak 40’lı yaşlardan itibaren erkeklerle sonuçların eşitlendiği belirlendi.
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