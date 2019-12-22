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Dünya
DHA
22.12.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 21 ölü

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Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 21 ölü

Gutemala’da bir kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Guatemala'nın 22 bölümünden biri olan Zacapa bölgesinde meydana geldi. Yerel medya virajda kontrolden çıkan bir kamyonun önde seyreden otobüse çarptığını; kazada 21 kişinin öldüğünü; 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yerel medya kamyonun, sürücüsünün alkollü olması ya da aşırı hız nedeni ile kontrolden çıkmış olabileceğini; kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

 

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