Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 21 ölü

Kaza Guatemala'nın 22 bölümünden biri olan Zacapa bölgesinde meydana geldi. Yerel medya virajda kontrolden çıkan bir kamyonun önde seyreden otobüse çarptığını; kazada 21 kişinin öldüğünü; 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yerel medya kamyonun, sürücüsünün alkollü olması ya da aşırı hız nedeni ile kontrolden çıkmış olabileceğini; kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.