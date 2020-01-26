MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriGuatemala’da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü
GeriDünya Guatemala’da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 26.01.2020 - 11:37,Son Güncelleme:/

Guatemala’da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Guatemala'da bir akrobasi uçağının düşmesi sonucu 2’si izleyici biri pilot olmak üzere 3 kişi öldü.

Guatemala’nın Puerto de Iztapa bölgesinde Cuma günü bir akrobasi uçağı gösteri öncesi yaptığı deneme uçuşu sırasında yere çakıldı. Kazada gösteriyi seyreden 2 kişi ile pilot hayatını kaybetti. Kazanın ardından hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan Guatemala Havacılık Kulübünün kuruluş yıl dönümü etkinliği iptal edildi.

Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Guatemala’da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle