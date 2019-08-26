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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
26.08.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Guardian: Trump, kasırgaları nükleer bombalarla vurmayı önerdi

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Guardian: Trump, kasırgaları nükleer bombalarla vurmayı önerdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey güvenlik yetkilileriyle yaptığı toplantılarında birkaç kez, kasırgaları ülkesine ulaşmadan 'kaynağında nükleer bomba ile vurmayı' önerdiği öne sürüldü.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin Axios adlı siteye dayanarak verdiği habere göre Trump, ulusal güvenlik danışmanları ve iç güvenlik yetkililerinin bulunduğu bir toplantıda "Buldum, buldum. Neden nükleer bombalarla vurmuyoruz?" dedi.

Trump "Bunlar (kasırgalar) Afrika açıklarında oluşmaya başlıyor. Atlas Okyanusu'na doğru ilerlerlerken neden kasırganın gözünün içine bir bomba bırakıp dağıtmıyoruz? Bunu neden yapamıyoruz?" diye konuştu.

'BU KONUYU ARAŞTIRACAĞIZ'

Axios'un adı açıklanmayan kaynaklara atfen verdiği habere göre toplantıda hazır bulunan bir yetkili Trump'a "Bu konuyu araştıracağız" diye yanıt verdi.

Axios'a göre Trump, aynı konuyu daha sonra üst düzey bir güvenlik yetkilisiyle konuşurken de gündeme getirdi. Bu sözlerin 2017'de yapılan bir ulusal güvenlik toplantısında sarf edildiği ve kayıtlara geçtiği belirtiliyor.

Söz konusu yetkili, Trump'ın önerisini savundu ve "Amacı, felakete yol açacak bir kasırganın anakaraya ulaşmasını engellemek. Hiç fena bir fikir değil" dedi.

National Geographic, Trump iktidara geldikten hemen sonra yayımladığı bir makalede, onlarca yıldır kasırgaların nükleer bombalarla vurulması fikrinin bir şekilde gündeme getirildiğine dikkat çekmişti.

"Kasırgaları Vurmak: Gerçekten kötü bir fikrin şaşırtıcı tarihi" başlıklı makalede son 60 yıldır, resmî kurumların kaygılı vatandaşlardan kasırgaların nükleer silahlar kullanılarak vurulması talebini içeren mektuplar aldığı belirtiliyor.

'TABİİ Kİ İYİ BİR FİKİR DEĞİL'

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin ise bu taleplere "Tabii ki iyi bir fikir değil" diye yanıt verdiği ifade ediliyor.

Beyaz Saray yetkilileri Trump'ın da bu öneriyi gündeme getirdiği iddiasıyla ilgili olarak "Başkan'ın ulusal güvenlik ekibiyle yapmış ya da yapmamış olabileceği özel sohbetler konusunda yorum yapmıyoruz" dedi.

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