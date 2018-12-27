Guardian: Suriye Arap Birliği’ne geri dönebilir
İngiliz Guardian gazetesi, Suriye’nin Arap Birliği’ne yeniden kabul edilme yolunda olduğunu yazdı.
Suriye rejimi 2011’de barışçı gösterileri askeri yöntemlerle bastırdığı için Körfez Arap devletlerinin tepkisi sonucu Arap Birliği’nden çıkarılmıştı. Körfez devletlerinin bu vetoyu kaldırmaya hazırlandıkları belirtiliyor. Guardian’a göre yeni yılda ‘Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Arap Birliği’nde boy gösterip Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ile omuz omuza durabilir, bu da Arap Baharı’nın ölümünün kesinleştiğine dair bir işaret’ olur. Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in geçtiğimiz günlerde Şam’ı ziyaret etmesi Esad ile görüşmesi Suudi Arabistan’ın bir dostluk jesti olarak algılanmıştı. Guardian’a konuşan diplomatik kaynaklar Arap Birliği’nin 22 ülkesi arasında Suriye’nin geri alınması konusunda bir konsensus oluştuğunu söylüyor.
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