Grönland yoksa ziyaret de yok
ABD Başkanı Donald Trump, eylül ayı başında Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a yapmak istediği resmi ziyareti, söz konusu ülke Grönland adasını satmak istemediği gerekçesiyle ertelediğini duyurdu.
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka’nın halkıyla çok özel bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Ancak (Danimarka Başbakanı Mette) Frederiksen’in Grönland’ın satışı konusunda istişare etmekle ilgilenmediğine dair yorumlarına dayanarak, iki hafta sonra yapılması planlanan toplantımızı başka bir zamana erteliyorum” ifadelerini kullandı.
NATO MESAJI
Frederiksen, Grönland tartışmalarını ‘saçma’ bulduğunu söylemişti. Frederiksen’in bu kadar doğrudan bir yorum yaparak hem ABD hem de Danimarka açısından zaman ve maliyet kaybını önlediğini belirten Trump, “Kendisine teşekkür ediyorum ve gelecekte toplantımızı yeniden planlamayı dört gözle bekliyorum” dedi. Trump, dün Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda ise Danimarka’nın NATO harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 1.35’ine karşılık geldiğini kaydetti ve bu oranın yüzde 2 olması gerektiğini vurguladı. Trump’ın ABD’nin NATO’ya verdiği katkıya işaret ettiği mesajında bunu Danimarka örneği üzerinden yapması dikkat çekti.
TEPKİ ÇEKTİ
ABD Başkanı Trump, Danimarka Kraliçesi Margrethe’nin davetlisi olarak 2-3 Eylül’de Kopenhag’a gidecekti. Danimarka kraliyet ailesinin sözcüsü Lene Balleby, AP’ye yaptığı açıklamada, erteleme kararının şaşkınlık yarattığını belirtti. Danimarka Başbakanı Frederiksen, Trump’ın iptal kararıyla ilgili “Hem üzüldüm, hem de şaşırdım. Danimarka ve ABD bir krizin içinde değildir. ABD bizim en yakın müttefiklerimizden biri” dedi.
Danimarkalı siyasilerden de Trump’a tepki yağdı. Liberal Partili Kristian Jensen, Twitter’dan “İki müttefik arasında diyaloğu güçlendirme fırsatı diplomatik krize döndü. Grönland satılık değil” diye yazdı. Aşırı sağcı Danimarka Halkın Partisi’nden Soren Espersen, “Çok, çok şoke edici” yorumunda bulundu.
TRUMP DANİMARKA’YA GİTMİYOR
Danimarka’dan özerk Grönland adasını satın almak isteyen ABD Başkanı Trump, ‘Grönland satılık değil’ açıklamalarının ardından Kopenhag’a yapacağı ziyareti ertelediğini açıkladı. Trump’ın bu kararı Danimarka’da şaşkınlıkla karşılandı.
NADİR MİNERALLER İŞTAH KABARTIYOR
İngiliz Financial Times gazetesi Trump’ın Grönland Adası’na ilgisinin burada bulunan nadir element rezervleriyle alakalı olduğunu öne sürdü. Nadir elementler mobil telefon, bilgisayar gibi yüksek teknoloji ürünlerinde kullanılıyor. 120 milyon ton küresel nadir mineral rezervinin 38.5 milyon tonuna Grönland’ın evsahipliği yaptığı tahmin ediliyor. Çin, nadir element pazarında lider ve yüzde 70’ten fazlasını işliyor. Trump’ın Çin’in olası nadir element yaptırım kartına karşı Grönland ile ilgilendiği belirtiliyor.
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