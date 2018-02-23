Grip dalgası Almanya’yı fena vurdu

Şubat ayı ortasında grip vakaları 18 bin 700 olarak kaydedilmişti. Asıl rakamın çok daha yüksek olduğu, bu rakamların kayıtlara yansıyan resmi rakamlar olduğu belirtildi. Grip salgınının en çok Güney ve Doğu Almanya’da yaygın olduğu açıklandı. Berlin’de 2 bin 650 grip vakası belirlendi ve başkentte 4 kişinin ‘İnfluenza virüsü’ sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

SON 9 YILIN EN KÖTÜSÜ

Bu yıl yaşanan grip salgının son 9 yılın en ağırı olduğu belirtildi. Berlin Senatosu Sağlık Dairesi yetkilisi Christoph Lang, “2009’da ‘İnfluenza’ salgınından bu yana en güçlü grip dalgası bu” dedi. Hafta sonundan itibaren meteorologlar Almanya’da Sibirya soğuğu bekliyor. Yetkililer, doğudan gelen dondurucu soğuk hava dalgasıyla hava sıcaklığının -20 dereceyi bulacağı uyarısı yaptı.