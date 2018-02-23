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    Grip dalgası Almanya’yı fena vurdu

    BERLİN
    23.02.2018 - 12:22 | Son Güncelleme:

    Almanya’da bir süredir yumuşak geçen kış mevsiminin aniden sertleşmesi, grip vakalarında rekora neden oldu. Robert Koch Enstitüsü, şubatın üçüncü haftasında 24 bin grip vakası teşhis edildiğini açıkladı.

    Şubat ayı ortasında grip vakaları 18 bin 700 olarak kaydedilmişti. Asıl rakamın çok daha yüksek olduğu, bu rakamların kayıtlara yansıyan resmi rakamlar olduğu belirtildi. Grip salgınının en çok Güney ve Doğu Almanya’da yaygın olduğu açıklandı. Berlin’de 2 bin 650 grip vakası belirlendi ve başkentte 4 kişinin ‘İnfluenza virüsü’ sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

    SON 9 YILIN EN KÖTÜSÜ
    Bu yıl yaşanan grip salgının son 9 yılın en ağırı olduğu belirtildi. Berlin Senatosu Sağlık Dairesi yetkilisi Christoph Lang, “2009’da ‘İnfluenza’ salgınından bu yana en güçlü grip dalgası bu” dedi. Hafta sonundan itibaren meteorologlar Almanya’da Sibirya soğuğu bekliyor. Yetkililer, doğudan gelen dondurucu soğuk hava dalgasıyla hava sıcaklığının -20 dereceyi bulacağı uyarısı yaptı.

    Etiketler: Grip , Almanya , avrupadan haberler
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