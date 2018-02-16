Gribe karşı ‘süper hap’

Dünyanın birçok ülkesinde grip salgınları, halka zor günler yaşatırken Japon bilim insanlarının gribe karşı şimdiye kadar alınan en hızlı ve net sonucu veren bir hap geliştirdiği iddia edildi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, henüz deneme aşamasında olan hap, tek bir doz alındığı takdirde bile grip virüsünü 24 saat içinde yok edebiliyor.

Wall Street Journal gazetesi Japon bilim insanlarının geliştirdiği ilacın laboratuvardaki deneme aşamalarının son safhalarına geldiğini duyurdu. Japon ve ABD'li grip hastaları üzerinde uygulanan ilacın, 24 saat içinde vücuttaki grip virüsünü tamamını yok ettiği ileri sürüldü.

Gribe karşı en çok kullanılan ve en etkili olduğu belirtilen Tamiflu'yla karşılaştırılan ilacın, gribi Tamiflu'dan 3 kat daha hızlı yok ettiği kaydedildi. Tamiflu'nun 5 gün boyunca günde iki doz alındığını hatırlatan doktorlar, Shionogi adlı firmanın ürettiği ilacın tek bir dozda hem virüsü temizlediği hem de hastalığın semptomlarını sona erdirdiğini kaydetti. Shionogi tarafından yapılan açıklamada, ilacın virüsü hızlı bir biçimde yok etmesinin gribin bulaşma ihtimalini de ciddi biçimde düşüreceği kaydedildi.

HIV EKİBİ GELİŞTİRDİ

Dünya Sağlık Örgütü de söz konusu ilaçla ilgili açıklamada bulundu. Yetkililer "Bileşim, doktor ve hemşirelerin griple başa çıkma yöntemlerini tamamen değiştirebilir" ifadelerini kullandı. Shionogi şirketinin CEO'su Isao Teshirogi, ABD basınına yaptığı açıklamada, ilacı tıpkı grip gibi yayılan ve AIDS hastalığına neden olan HIV virüsü üzerinde çalışan bir ekibin geliştirdiğini aktardı. "HIV üzerindeki araştırmalarımızdan elde ettiğimiz bilgileri neden kullanmayalım dedik ve bu ilacı ürettik" diyen Teshirogi, geliştirdikleri bileşimin grip virüsünü çevrelediğini ve diğer hücrelere sıçramasını engellediğini belirtti.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL SATIŞA SUNULABİLİR

Son dönemin en ciddi grip salgınlarından birini yaşayan ve 2018'in başından beri sadece grip ile zatürreye bağlı 4 binden fazla ölümün gerçekleştiği ABD'de, söz konusu haber büyük bir heyecanla karşılandı. Araştırma ekibi, deneylerin beklendiği ölçüde iyi gitmesi halinde ilacın önümüzdeki yıl satışa sunulabileceğini söyledi.