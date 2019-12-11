Greta Thunberg kimdir? Greta Thunberg kaç yaşında ve nereli?

16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, son haftaların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg son olarak Time tarafından "gençliğin gücü" olarak tanımlandı. İşte, Greta Thunberg hakkında ayrıntılar...

Greta Thunberg 3 Ocak 2003 tarihinde dünyaya geldi. Greta Thunberg İsveçli aktör bir babanın ve dünyaca ünlü opera sanatçısı bir annenin iki kız çocuğundan biri. "İklim için okul grevi" ile medyanın dikkatini çekmeyi başaran Greta Thunberg, çok küçük yaşlardan bu yana iklim değişikliği ve küresel ısınma terimleriyle ilgileniyor.

Henüz 11 yaşındayken depresyona giren genç aktivist, o dönem yemek yememeye ve konuşmamaya başladı. Yalnızca çok gerekli olduğunda konuşan Greta’ya otizmin bir türü olan asperger sendromu teşhisi konuldu. Greta Thunberg Time dergisi tarafından 2018’in en etkili 25 gencinden biri seçildi.

Birleşmiş Milletler İklim zirvesi COP24’te iklim değişikliğindeki sözleriyle hafızalara kazınan Greta Thunberg, politikacılara şöyle söylenmişti: "Eğer böyle davranmaya devam ederseniz başarısız olacaksınız. Eğer başarısız olursanız da insanlık tarihinin en kötüleri olarak anılacaksınız."