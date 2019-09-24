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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
24.09.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Greta Thunberg kimdir? 16 yaşında Time dergisine kapak oldu

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Greta Thunberg kimdir? 16 yaşında Time dergisine kapak oldu

İsveçli bir aktivist olan Greta Thunberg, zaman zaman yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çekiyor. İklim için grev yapan ve iklim değişikliğine neden olan olayları protesto eden Greta Thunberg, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş ve henüz 16 yaşında olmasına rağmen Time dergisinin kapağında yer bulmuştur. Peki, Greta Thunberg kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, tüm dünyanın konuştuğu Greta Thunberg hakkında bazı bilgiler

Greta Thunberg, 3 Ocak 2003 tarihinde İsveç'te dünyaya geldi. Annesi opera sanatçısı, babası ise aktör olan Greta Thunberg'ın dedesi de hem yönetmen hem de oyuncudur. 

Kasım 2018'deki bir TEDx konuşmasında Thunberg, ilk olarak sekiz yaşında iklim değişikliğini duyduğunu ve neden bu kadar az şey yapıldığını anlayamadığını söyledi. 11 yaşındayken depresyona girdi ve konuşmayı bıraktı. Daha sonra Asperger sendromu , obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) <, DEHB ve selektif mutizm (seçici konuşmamazlık) tanısı kondu.

Konuşmasında seçici mutizmi nedeniyle ancak ihtiyaç duyduğu zaman konuşabildiğini ve “şimdi bu anlardan biri” olduğunu; ve "spektrum" da olmanın, "hemen hemen her şey siyah veya beyaz olduğu için" bir avantaj olduğunu söyledi. Thunberg “Protesto etmezsem içimde ölüyormuşum gibi hissediyorum” dedi. 

Babası okula gitmemesinden hoşlanmıyor, ancak şöyle diyor: "[Biz] ayakta durma istediğine saygı duyuyoruz. Evde oturup gerçekten mutsuz olabilir ya da protesto edip mutlu olabilir". Greta, ailesinin karbon ayak izini azaltmak için, vegan olmaları ve uçmayı bırakmaları konusunda ısrar etti. Ailesini suçlu hissetmelerini sağlayarak et yemekten vazgeçmeye ikna ettiğini söyleyip “Onlara geleceğimizi çaldıklarını söylemeye devam ettim.” dedi.  Annesi ayrıca, bir opera şarkıcısı olarak uluslararası kariyerini bıraktı. Uluslararası etkinliklerde konuşma davetlerine rağmen, Greta da hiçbir yere uçmuyor.

Thunberg, iklim değişikliğine dikkati çekmek için okulu asmasına dair öğretmenlerinin görüşlerinin birbirlerinden ayrıldığını söylüyor, ve ekliyor: "İnsanlar yaptığım şeyin iyi olduğunu, ancak öğretmenler olarak durmam gerektiğini söylüyorlar."  Onu destekleyen bir öğretmeni şöyle dedi: "Greta bir baş belasıdır, yetişkinleri dinlemiyor. Ama bir felaket için tam hızda ilerliyoruz ve bu durumda tek makul şey mantıksız olmaktır." 

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