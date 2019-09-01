Greta bu sefer BM Genel Merkezi önünde
İklim değişikliğine karşı başlattığı öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, her cuma gerçekleştirdiği ‘Fridays For Future’ (Gelecek İçin Cuma) eylemini, bu sefer New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi önünde yaptı.
Eylemin odağında, ‘yetişkinleri’ iklim krizine karşı acil bir önlem almaya davet etmek vardı. Eylemde yüzlerce öğrenci hep bir ağızdan “Dünyanın öldüğünü inkar etmeyi bırakın!” dedi. Greta Thunberg, ellerinde “Siz yetişkin gibi davranmayacaksanız, biz davranacağız”, “Deniz seviyeleri yükseldikçe biz de yükseliyoruz.” yazılı dövizleri taşıyan yüzlerce genç aktivist ve öğrenciye destek oldu. Genç aktivist, New York’a BM İklim Zirvesi’ne katılmak üzere İngiltere’den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik’i geçerek gelmişti.
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