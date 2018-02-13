Grafiti sanatçılarına 6.7 milyon dolar tazminat

1990’larda New York’ta grafitinin uluslararası merkezi olarak görülen 5Pointz binaları, lüks dairelerin yapılacağı gerekçesiyle üzerindeki eşsiz grafiti eserleriyle birlikte yıkılmıştı. Grafiti sanatçıları yıkım kararına itiraz etse de, yıkım durmamıştı.

Buna karşılık, 21 grafiti sanatçısı New York’un Queens ilçesindeki Long Island City bölgesinde, binayı elinde bulunduran 5Pointz’e karşı tazminat davası açmıştı.

Brooklyn Federal Mahkemesi’nde görülen davada, davanın hakimi Frederic Block, 6.7 milyon dolar tazminata karar verirken, önceden depo olarak kullanılan binanın sahibinde hiçbir pişmanlık olmadığını not etti.