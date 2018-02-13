Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Grafiti sanatçılarına 6.7 milyon dolar tazminat

    Grafiti sanatçılarına 6.7 milyon dolar tazminat

    Hürriyet Haber
    13.02.2018 - 18:00 | Son Güncelleme:

    ABD’nin New York kentinde, 21 grafiti sanatçısı, üzerinde eserlerinin olduğu binayı yıktıran ‘5Pointz’ binalarının sahibine açtıkları davadan toplamda 6.7 milyon dolar tazminat kazandı.

    1990’larda New York’ta grafitinin uluslararası merkezi olarak görülen 5Pointz binaları, lüks dairelerin yapılacağı gerekçesiyle üzerindeki eşsiz grafiti eserleriyle birlikte yıkılmıştı. Grafiti sanatçıları yıkım kararına itiraz etse de, yıkım durmamıştı.

    Buna karşılık, 21 grafiti sanatçısı New York’un Queens ilçesindeki Long Island City bölgesinde, binayı elinde bulunduran 5Pointz’e karşı tazminat davası açmıştı.

    Brooklyn Federal Mahkemesi’nde görülen davada, davanın hakimi Frederic Block, 6.7 milyon dolar tazminata karar verirken, önceden depo olarak kullanılan binanın sahibinde hiçbir pişmanlık olmadığını not etti.

    Etiketler: grafiti , New York , Bina
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri