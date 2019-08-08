Gözler oradaydÄ±... PeÅŸ peÅŸe kritik açÄ±klamalar geldi
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon), ABD ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda "MÃ¼ÅŸterek Harekat Merkezi" kurulmasÄ± konusunda mutabakata varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sÃ¼recin kademeli olarak hayata geÃ§irileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri de mutabakata varÄ±lmasÄ±ndan "memnun olduklarÄ±nÄ±" ifade etti.
Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Robertson, AA muhabirinin yazÄ±lÄ± sorularÄ±na verdiÄŸi yanÄ±tta, ABD ile TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venli bÃ¶lge konusunda vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± deÄŸerlendirdi.Â
"GÃ¼venli bÃ¶lge" ifadesinin kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda Robertson, ÅŸu ifadelere yer verdi:Â
"Ankara'da bu hafta yapÄ±lan askeri gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, Suriye'nin kuzeydoÄŸusunda NATO mÃ¼ttefikimiz TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik endiÅŸelerine cevap verecek sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir gÃ¼venlik mekanizmasÄ±nÄ±n kurulmasÄ±na yÃ¶nelik ilerleme saÄŸlandÄ±. Bu baÄŸlamda planlama ve uygulamaya devam edebilmek iÃ§in TÃ¼rkiye'de bir 'ABD-TÃ¼rkiye MÃ¼ÅŸterek Harekat Merkezi' kurmayÄ± amaÃ§lÄ±yoruz. GÃ¼venlik mekanizmasÄ± kademeli olarak hayata geÃ§ecektir. ABD, bazÄ± adÄ±mlarÄ± hemen atmaya hazÄ±rlanmaktadÄ±r ve bu konularÄ± TÃ¼rkiye ile konuÅŸmaya devam etmektedir."Â
ABD DIÅžÄ°ÅžLERÄ°: MEMNUNUZ
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Morgan Ortagus, ABD ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda "MÃ¼ÅŸterek Harekat Merkezi" kurulmasÄ± konusunda mutabakata varÄ±lmasÄ±ndan "memnun olduklarÄ±nÄ±" ifade etti.
SÃ¶zcÃ¼ Ortagus, bakanlÄ±kta dÃ¼zenlenen basÄ±n brifinginde konuya iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu.Â
ABD ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda "MÃ¼ÅŸterek Harekat Merkezi" kurulmasÄ± konusunda mutabakata varÄ±lmasÄ±ndan memnun olduklarÄ±nÄ± belirten Ortagus, sÃ¼recin kademeli olarak hayata geÃ§irileceÄŸini sÃ¶yledi.Â
Ortagus, dÃ¼n, ABD ve TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan Suriye'nin kuzeyinde gÃ¼venli bir bÃ¶lge kurulmasÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamalardan memnun olduklarÄ±nÄ± aktararak, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â
"Ankara'da bu hafta yapÄ±lan askeri gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, Suriye'nin kuzeydoÄŸusunda NATO mÃ¼ttefikimiz TÃ¼rkiye'nin, meÅŸru gÃ¼venlik endiÅŸelerine cevap verecek, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir gÃ¼venlik mekanizmasÄ±nÄ±n kurulmasÄ±na yÃ¶nelik ilerleme saÄŸlandÄ±. Bu baÄŸlamda planlama ve uygulamaya devam edebilmek iÃ§in TÃ¼rkiye'de bir 'ABD-TÃ¼rkiye MÃ¼ÅŸterek Harekat Merkezi' kurmayÄ± amaÃ§lÄ±yoruz."Â
GÃ¼venlik mekanizmasÄ±nÄ±n kademeli olarak hayata geÃ§eceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Ortagus, ABD yÃ¶netiminin gerekli adÄ±mlarÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede atmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu sÃ¼reÃ§ kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸini kaydetti.Â
MUTABAKAT SAÄžLANMIÅžTIÂ
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli ÅŸekilde tesis edilmesi planlanan gÃ¼venli bÃ¶lgeye yÃ¶nelik olarak, ABD askeri yetkilileriyle Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda 5-7 AÄŸustos'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti.Â
GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik endiÅŸelerini giderecek ilk aÅŸamada alÄ±nacak tedbirlerin bir an Ã¶nce uygulanmasÄ±, bu Ã§erÃ§evede gÃ¼venli bÃ¶lge tesisinin ABD ile koordine ve yÃ¶netimi iÃ§in TÃ¼rkiye'de MÃ¼ÅŸterek Harekat Merkezinin en kÄ±sa zamanda kurulmasÄ± konusunda mutabakat saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
TÃ¼rk ve ABD askeri yetkililerince, gÃ¼venli bÃ¶lgenin bir barÄ±ÅŸ koridoru olmasÄ± ve yerinden edilmiÅŸ Suriyelilerin Ã¼lkelerine dÃ¶nmeleri iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ ilave tedbirin alÄ±nmasÄ± konusunda da anlaÅŸmaya varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â
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