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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA-AA
27.08.2018 - 20:03, Son Güncelleme:

Gözler oradaydı... 3 taraftan kuşattı

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Gözler oradaydı... 3 taraftan kuşattı

Suriye ordusunun, Suriye’nin İdlib kentine saldırmak için kenti üç taraftan kuşattığı bildirildi. Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump İdlib bölgesindeki insani durumla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye ordusunun, İdlib kentindeki muhaliflere karşı saldırıyı düzenlemek için yaptığı hazırlıklarının devam ettiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre, İdlib kentini kuşatan güçlerin büyük bir kısmı Suriye’nin ordusunun en büyük kamplarından biri olan Gurin kampından getirildi. Esad güçlerinin İdlib kentini üç taraftan kuşattığı bildirildi. 

MERKEL İLE TRUMP'TAN İDLİB GÖRÜŞMESİ

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki gelişmelerle özellikle de İdlib bölgesindeki insani durumla ilgili endişeleri paylaştıklarını belirtti.

Seibert yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ve Trump’ın telefonda görüştüğünü kaydederek, görüşmenin merkezinde, güncel uluslararası sınamaların ve ticari konuların yer aldığını bildirdi.

"Şansöyle Merkel ve Başkan Trump, Suriye’deki gelişmelerle, özellikle de İdlib bölgesindeki insani durumla ilgili endişeleri paylaşıyorlar." ifadesini kullanan Seibert, Rusya’ya, Suriye rejimi üzerinde etkili olma ve gerilimin artmasını engelleme çağrısında bulunulduğunu belirtti.

Seibert, Ukrayna'nın ve Batı Balkanların da görüşmenin konusu olduğunu aktardı.

SİVİL AYRIMI

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenledikleri bir basın toplantısında bölgede askeri bir operasyonun sivillere ciddi anlamda zarar verceğini belirterek, “Diğer bölgelerden koridor açıldığı zaman bazı radikal gruplar İdlib'e gelmiştir. Bu gruplar ılımlı muhalefeti de sivilleri de rahatsız etmektedir. Teröristlerle sivilleri ayırmamız lazım. Diğer taraftan burada askeri çözüm bir felaket olur” ifadelerini kullanmıştı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (27.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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