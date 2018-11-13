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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
13.11.2018 - 20:40, Son Güncelleme:

Gözler orada... Böyle getirildi: Dikkat çeken detaylar

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Gözler orada... Böyle getirildi: Dikkat çeken detaylar

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri olmakla suçlanan "El Chapo" (cüce) lakaplı Joaquin Guzman, New York'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada görev alacak jürilerin, baskı ve tehditlere karşı kimliklerinin gizli tutulacağı ve tanıkların korunması için mahkemede çizim yapılmasınının yasaklandığı bildirildi.

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  • ABDde El Chapo teyakkuzu
  • ABDde El Chapo teyakkuzu
  • ABDde El Chapo teyakkuzu
  • ABDde El Chapo teyakkuzu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

New York Brooklyn Federal Mahkemesinde görülen davayı izlemek isteyenler, girişte güvenlik taraması için yağmur altında uzun kuyruklar oluştururken polis de ağır silahlar ve bomba koklayan köpeklerle bina içinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri aldı. 

Guzman'in eşi Emma Coronel Aispuro da duruşmayı izlemek için sabah saatlerinde Brooklyn Federal Mahkemesine geldi. 

ÇİZİM YASAK

Aylarca süreceği tahmin edilen davada görev alacak jüri heyetinin, baskı ve tehditlere karşı kimliklerinin gizli tutulacağı belirtildi. Davaya bakan ABD Bölge Mahkemesi Başkanı Hakim Brian Cogan’ın, tanıkların da korunması için mahkemede çizim yapılmasını yasakladığı bildirildi. 61 yaşındaki Meksikalı uyuşturucu elebaşısı, Manhattan Adası'nın aşağı kısmında küçük, penceresiz bir hücrede 22 aydır yargılanmayı bekliyordu. 

Gözler orada... Böyle getirildi: Dikkat çeken detaylar

Guzman, suç örgütü kurmak, uyuşturucu dağıtmak, kara para aklamak gibi 17 ayrı suçlamadan hakim karşısına çıkıyor. 

ABD savcıları, hakkındaki suçlamaları reddeden Guzman'in ömür boyu hapsini ve en az 14 milyar dolar para cezasına çarptırılmasını istiyor. 

 

EN ACIMASIZ, TEHLİKELİ VE KORKULAN

Joaquin Guzman, dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü kabul edilen Sinaloa Cartel'in elebaşı olarak biliniyor. Söz konusu kartelin, 1989-2014 yıllarında yaklaşık 200 ton kokaini ABD’ye soktuğu, ayrıca kiralık katiller tutarak yüzlerce cinayet, saldırı, adam kaçırma ve suikaste karıştığı iddia ediliyor. 

ABD hükümeti tarafından "dünyanın en acımasız, tehlikeli ve korkulan insanı" olarak tarif edilen Guzman, İnterpol tarafından aranıyordu. 

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmıştı. 

Yakalanmadan hemen önce Rolling Stone dergisi için Hollywood aktörü Sean Penn'e Meksika'da bir ormanda röportaj veren Guzman, "Dünyada herkesten çok uyuşturucu satıyorum. Kamyonlar, tekneler, uçaklar ve denizaltılardan oluşan bir filom var." ifadelerini kullanmıştı. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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