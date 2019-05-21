Gözaltına aldıkları şüpheliyi ölümüne darp ettiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriGözaltına aldıkları şüpheliyi ölümüne darp ettiler
GeriDünya Gözaltına aldıkları şüpheliyi ölümüne darp ettiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
21.05.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Gözaltına aldıkları şüpheliyi ölümüne darp ettiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ABD'de polisin, gözaltına aldığı gence sert müdahalesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olurken, olaya karışan polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan Dover şehrinde yerel saat ile 02:00 civarı aranan bir kişinin polise ihbar edilmesi üzerine meydana geldi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, daha önce bir suçtan aranan 19 yaşındaki Cyprian Luke, arkadaşları ile dövme yaptırmaya gittiği sırada çevredekilerin kendisini tanıması üzerine polise ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kimlik kontrolü yaparak Luke'un aradıkları kişi olduğunu tespit etti ve Luke'u gözaltına almaya çalıştı. Polisin ifadesine göre Luke'un gözaltı sırasında polise direndiği belirtildi.

Çevredeki bir kişi tarafından kayda alınan görüntülerde ise Luke'un gözaltına alındığı sırada polis tarafından boğazının sıkıldığı, yumruklandığı ve yerde sürüklenerek götürüldüğü görülüyor.

Olay sonrası basına açıklamada bulunan Luke'un "Beni ambulansa sürüklediler çünkü yürüyemiyordum" dediği belirtilirken, kardeşinin ise "Luke'a biber gazı sıktılar. Luke polise direnmiyordu bile. Sadece yüzünü korumaya çalışıyordu, çünkü polis memurları onu yumrukluyordu" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan polisin yaptığı açıklamada ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve olaya karışan polis memurlarının ücretli izne ayrıldığı bilgisine yer verildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Romanya 8 Türk balıkçıyı gözaltına aldı, 3 balıkçı hafif yaralı

Gözaltına aldıkları şüpheliyi ölümüne darp ettiler

Yeni Zelanda saldırganı resmen terörizmle itham edildi

Maduro'dan muhalif Ulusal Meclis için seçim teklifi