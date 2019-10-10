Gösteriler yüzünden başkenti taşıdılar
EKVADOR’da hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı çıkan yerli halk ve işçilerin şiddetli gösterileri durulmuyor.
Yüzlerce kişinin gözaltına alındığı ülkede devlet dairelerinin bulunduğu bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması ilan edildi. Devlet Başkanı Lenin Moreno, hükümetin merkezini başkent Quito’dan ülkenin güneybatısındaki liman kenti Guayaquil’e taşıma kararı aldı. İçişleri Bakanı Maria Paula Coro ve Savunma Bakanı Oswaldo Jarrin, sokağa çıkma yasağı getiren kararnamenin yayımlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında devlet başkanının kararnamesinin sokağa çıkma yasağı olarak görülebileceğini ama aslında sadece bir seyahat kısıtlaması olduğunu iddia etti.
POPÜLARİTESİ ÇAKILDI
Ülkede hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması ve benzine gelen zam nedeniyle 3 Ekim’den beri uygulanan genel grev çok şiddetli gösterilere dönüştü. Moreno olayların kontrolden çıkmasının ardından olağanüstü hal ilan etmiş, fakat bu tedbirler olayları durduramamıştı.
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