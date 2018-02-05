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    Görüntüler ortaya çıktı! 'Rus pilot kendini öldürmeden önce çatışmaya girdi'

    Hürriyet Haber
    05.02.2018 - 13:17 | Son Güncelleme:

    Suriye'nin İdlib kentinde Heyet Tahrir el Şam'ın düşürdüğü Rus Su-25 uçağının pilotunun, paraşütle atladıktan sonraki anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ise Suriye'nin İdlib bölgesinde düşürülen Su-25 tipi Rus uçağının pilotunun, paraşütle atlayıp yere indikten sonra militanların çevresini sarması nedeniyle kendini el bombasıyla havaya uçurduğunu açıkladı.

    Suriye'nin İdlib kentinde Heyet Tahrir el Şam'ın düşürdüğü Rus Su-25 uçağının pilotunun, paraşütle atladıktan sonraki anlarına ait bir video yayınlandı.

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığı olaya göre, videoda pilotun düştüğü yerde militanlarla arasındaki çatışma görülüyor. Olayı aktaran birçok haber kuruluşu pilot militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçurduğunu iddia ederken, bu daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından doğrulandı.

    Olaya ilişkin ilk videonun Telegram'daki 'Directorate 4' isimli kanalda yayınlandığı öne sürüldü. 

    Görüntüler ortaya çıktı Rus pilot kendini öldürmeden önce çatışmaya girdi

    Rus pilot Roman Filipov

    Videoda militanların silahları ile pilota doğru koşup etrafını sardığı görülüyor. Silah seslerinin ardındansa bir patlama duyuluyor ve duman yükseliyor.

    Kanala göre, Rus pilot ateş ederek karşı koymaya çalıştığı militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçuruyor.

    Görüntüler ortaya çıktı Rus pilot kendini öldürmeden önce çatışmaya girdi

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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