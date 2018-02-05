Görüntüler ortaya çıktı! 'Rus pilot kendini öldürmeden önce çatışmaya girdi'

Suriye'nin İdlib kentinde Heyet Tahrir el Şam'ın düşürdüğü Rus Su-25 uçağının pilotunun, paraşütle atladıktan sonraki anlarına ait bir video yayınlandı.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığı olaya göre, videoda pilotun düştüğü yerde militanlarla arasındaki çatışma görülüyor. Olayı aktaran birçok haber kuruluşu pilot militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçurduğunu iddia ederken, bu daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından doğrulandı.

Olaya ilişkin ilk videonun Telegram'daki 'Directorate 4' isimli kanalda yayınlandığı öne sürüldü.

Rus pilot Roman Filipov

Videoda militanların silahları ile pilota doğru koşup etrafını sardığı görülüyor. Silah seslerinin ardındansa bir patlama duyuluyor ve duman yükseliyor.

Kanala göre, Rus pilot ateş ederek karşı koymaya çalıştığı militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçuruyor.