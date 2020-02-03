MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriGörüntü sosyal medyada yayınlandı! Polis harekete geçti
GeriDünya Görüntü sosyal medyada yayınlandı! Polis harekete geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2020 - 12:23,Son Güncelleme:/

Görüntü sosyal medyada yayınlandı! Polis harekete geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Görüntü sosyal medyada yayınlandı! Polis harekete geçti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başkent Lefkoşa'da aracının ön kaputunun üzerine oturttuğu bir kadın ile trafiğe çıkan kişiye para cezası verildi.

Olay, dün gece yerel saatle 01.30 sıralarında Lefkoşa'da meydana geldi. RM 702 plakalı araç sürücüsü yağmurlu havada yanındaki kadını, aracın ön kaputuna oturtarak trafiğe çıktı.

KAPUTUN ÜZERİNDE OYNADI

Müziğin sesini açan araç sürücüsüne ön kaputta oturan kadın alkışlayarak eşlik etti. Olayla ilgili fotoğrafların sosyal medyada yayınlanması üzerine polis harekete geçti. Araç sürücüsü kameralardan tespit edildi ve Lefkoşa Trafik Şube amirliğine çağrıldı. RM 702 plakalı araç sahibine tehlikeli sürüşten 680 TL para cezası ve 25 ehliyet ceza puanı kesildi.

Aracın kaputuna oturan kadına da 340 TL para cezası kesildi.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (03.02.2020)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle