Görme engelli gözlükle görecek
Araştırmacılar, gözlüğe yerleştirilen kameranın doğrudan beyne görüntü aktardığı bir cihaz yardımıyla görme engelli 6 kişiye kısmen görme yetisini yeniden kazandırdı.
ABD’li araştırmacılar, kameradan aldığı görüntüleri göz ve görme sinirlerini kullanmadan doğrudan beyne aktaran bir cihaz geliştirdi. Beynin görme merkezine yerleştirilen cihaz sayesinde şu ana kadar 6 görme engelli kişinin görüşlerinin kısmen yeniden kazandırıldığı belirtildi.
IŞIK NOKTALARI
Yeni cihazın doğuştan görme engelli kişilerde henüz denenmediği ifade edilirken, cihazı kullanan görme engelli Paul Philip, eşiyle birlikte yürüyüş yaparken kaldırımın ve çimlerin nerede olduğunu cihaz sayesinde görebildiğini söyledi. Philip “Sadece ışık noktaları halinde olsa bile bir şeyleri görebilmek harika bir durum” ifadesini kullandı.
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