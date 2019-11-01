‘Görgü tanıklarına sus payı ödedi’
ABD’li aktrist Amber Heard (32), davalık olduğu eski eşi Johnny Depp’in kendisine uyguladığı fiziksel ve sözlü şiddete tanık olan kişilere milyonlarca dolar sus payı ödediğini iddia etti.
The Blast isimli internet sitesinin ulaştığı bilgilere göre Heard, Depp’in 1999 ile 2016 yılları arasında faaliyet gösteren ajansı The Mandel Group’tan da görgü tanıklarına herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığını belgeleyen dökümanları talep etti.
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