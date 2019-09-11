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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.09.2019 - 21:52, Son Güncelleme:

Görevden almıştı bu açıklamayı yaptı: "Büyük bir hata yaptı"

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Görevden almıştı bu açıklamayı yaptı: "Büyük bir hata yaptı"

ABD Başkanı Donald Trump, dün görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kuzey Kore krizinde "Libya modeli" önermesinin ardından ayrışmaya başladıklarını ve birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve Sağlık Bakanı Alex Azar ile Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Trump, son günlerde ABD'de 5 kişinin ölümüne yol açan aromalı elektronik sigaraların piyasadan kaldırılması için adım atacaklarının sinyalini verdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görevden alınmasına ilişkin soruları da yanıtlayan Trump, "Bolton, (Kuzey Kore Lideri) Kim Jong Un için Libya modelini önerdiğinde büyük bir hata yaptı. Bu yapılması iyi olan bir açıklama değildi. Bu bize puan kaybettirdi. Sadece Kaddafi'ye olanlara bir bakın. Benden sert şeyler yapmamı istedi." diye konuştu.

BOLTON'A "ZEKİ DEĞİL" MESAJI

Trump, Bolton'ın Irak'a girilmesi konusundaki tutumunun da yanlış olduğunu vurguladı.

Bolton'ın Kuzey Kore için Libya modelini önermesini "facia" olarak nitelendiren Trump, bu noktadan sonra ayrıldıklarını vurgulayarak, "Kim Jong Un'u bu öneriden sonra söyledikleri için suçlayamam. John Bolton ile hiçbir şey yapmak istemedi. Bu sert olma meselesi değildi. Bu bunu söylemek için zeki olmama meselesiydi." dedi.

Bolton ile aslında kendisinin iyi anlaştığını belirten Trump, "Ancak yönetimde benim çok önemli olduğunu düşündüğüm kişilerle iyi anlaşamıyordu. İyi ayrıldığımızı umuyorum, bu ola da bilir, olmaya da bilir. Ülkeyi, bizim yönettiğimiz şekilde yönetmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

Trump, Bolton'ın kendileriyle aynı çizgide olmadığını ve sert olduğunu vurgulayarak, Bolton'ı "Bay Sert Adam (Mr. Tough Guy)" olarak nitelendirdi.
Bolton'ın pozisyonu için birçok talip olduğunu ancak şu anda 5 adayı değerlendirdiklerini belirten Trump, gelecek hafta nihai bir sonuca varacaklarını vurguladı.
Bolton'ı görevden alınmasından bir gün önce yanına çağırdığını kaydeden Trump, "John'a ben de dahil birçok kişinin onun birçok taktiği ve fikri konusunda hemfikir olmadığımızı söyledim. İyi dilekte bulundum. Ve istifasını istedim, o da istifasını verdi." dedi.

İRAN YAPTIRIMLARINA İLİŞKİN "NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ" MESAJI

Trump ayrıca Venezuela'daki durum konusunda da "John ile Venezuela'daki tutumu konusunda aynı fikirde değildim. Onun itaatsiz olduğunu düşündüm. Ve haklı olduğumu kanıtladığımı düşünüyorum." dedi

İran'a yaptırımları kaldırıp kaldırmayacakları konusunda ise "Ne olacağını göreceğiz." demekle yetinen Trump, İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını vurguladı.

Çin ile ticaret savaşı konusunda ise Trump, şirketlerin Çin'den çıkması ile bu ülkenin tedarik zincirinin kırıldığını ve Çin'in kendileri ile bir anlaşma yapmak istediğini vurguladı.

John Boltonın görevden alınmasında
John Bolton'ın görevden alınmasında
 

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Son 24 saatte ne oldu? (11.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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