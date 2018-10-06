Gördüklerim utanç verici
Uluslararası Af Örgütü’nün Genel Sekreteri Kumi Naidoo, Midilli adasındaki Moria mülteci kampındaki yaşam şartlarını “Şoke oldum. Gördüklerim utanç verici.
Yunanistan’da insanlar orada neler olduğunu bilse, hiç de iyi hissetmeyecek” diyerek dile getirdi. Dünyanın en kötü kampı diye nitelenen Moria’yı ziyaret eden Naidoo, burada insanların günün 12 saati yemek kuyruklarında beklediklerini, kumanyanın her zaman herkese yetmediğini belirterek “Daha da önemlisi insanlar başlarına ne gelecek korkusu içinde yaşıyorlar. Yarınları için güvenceleri yok” dedi. Moria kampının kapasitesi 3.200 kişi civarında. Eylül ayında kampta 8.700 kişi kalıyordu. Tepkiler karşısında bu sayı 7.500 kişiye düşürüldü.
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