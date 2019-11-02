Google’dan Kanada’ya Akıllı kent
Teknoloji devi Google’ın sahibi olan Alphabet şirketinin altında faaliyet gösteren Sidewalk Labs, Kanada’nın Toronto kentinin kullanılmayan bir bölümüne akıllı bir kent kurmak istiyor.
Başvurusu yerel yönetim tarafından kabul edilen şirket, hedeflediğinden daha küçük bir alanda bu şehri kurabilecek. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sidewalks Labs, “Waterfront Toronto ile kritik konularda anlaştığımız için mutluyuz. Toronto’da kapsayıcı bir mahalle kurmak, insanların işe gitme süresini azaltmak, evleri daha ucuz kılmak, yeni işler yaratmak ve daha sağlıklı bir gezegen için yeni standartlar oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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