Göçmenlere turist eli
İspanya’nın turizm cenneti Kanarya Adaları’nda tatil yapan turistler, Afrikalı göçmenleri taşıyan bir teknenin kıyıya çıkmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.
Aguila kumsalında güneşlenen birçok turist zor durumdaki göçmenleri kurtarmak için yardıma koştu.
Kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu mültecilerin iyi durumda olmadığını fark eden tatilciler, hemen müdahalede bulunarak sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesiyle gece boyunca denizde olan mültecilere termal battaniyeler verildi.
Yetkililer 20’yi aşkın mültecinin 6 gündür denizde olduğunu ve büyük çoğunluğunun Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğunu belirtti.
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