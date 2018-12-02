Göçmenlere ‘ıssız ada’ çözümü
Danimarka, sığınma talebi reddedilen ve ülkelerine geri gönderilemeyen göçmenleri ıssız Lindholm Adası’na gönderme kararı aldı.
7 hektarlık adaya gidecek göçmenlerin burada açılacak ‘Geri Gönderim Merkezi’nde tutulması planlanıyor. Göçmenleri ıssız adaya gönderme kararı, hükümet ortakları ve hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi (DF) tarafından gerçekleştirilen 2019 yılı bütçe görüşmelerinden göçmen ve mültecilere yönelik kısıtlama konusunda uzlaşmaya varılmasıyla alındı. 125 kişi için tasarlanan Lindholm Geri Gönderme Merkezi’ne ulaşım vapurla sağlanacak. Adaya sefer düzenleyecek vapurlar akşam belirli bir saatten sabaha kadar hizmet vermeyecek.
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