Göçmen Kadınlar, pazar günü kutluyor

‘BARIŞI Kadınlar Getirecek’ sloganıyla yapılacak etkinlikte Grup Abdal, Mozaik Kadın Korosu sahneye çıkacak. Geleneksel olarak Dortmund Göçmen Kadınlar Birliği’nin düzenlediği organize ettiği emekçi kadınlar gününe yoğun katılım bekleniyor. Göçmen Kadınlar Birliği’nin Halkla İlişkiler Sorumlusu Bahar Atcı, etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi:

“Bu yıl ki etkinliğimizin yoğun çalışmasını sürdürüyoruz. Emekçi kadınlar gününü özellikle bu süreçte çocuklara ve kadına yapılan şiddetten ötürü daha çok önemsiyoruz. Hiç kimsenin dışlanmadığı, cinsiyet ayrımcılığının yapılmadığı, katılımcı sosyal adalet, sosyal güvenlik, silahsızlanma ve barış istiyoruz. Barışa, sevgiye yaşama bir ses katmak için Dortmund kadın etkinliğinde buluşalım.”

Bahar Atcı

HERKESİ BEKLİYORUZ

“Bizler için dünya emekçi kadınlar günün anlamı ve önemi hayatının her alanında söz ve karar sahibi olmaktır. Ataerkil, hiyerarşiye taciz, tecavüz ve katliamlara karşı mücadele etmek, eşit ve adil olmayan iş yasalarına hayır demek, güvenli bir gelecek hala talebimizdir. Kadına şiddetin olmadığı bir dünya dileğimizle barış istiyoruz. Herkesi 4 Mart Pazar günü etkinliğimize davet ediyoruz.”