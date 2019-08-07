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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
07.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Göçmen getirene 1 milyon Euro ceza

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Göçmen getirene 1 milyon Euro ceza

İtalya’da koalisyon hükümetinin yeni yasasına göre düzensiz göçmenleri denizden kurtaran sivil toplum kuruluşlarına (STK) yaptırım getiriliyor. Kaptanlara da 1 milyon Euro’ya kadar ceza öngörülecek.

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümetinin, göç karşıtı radikal sağcı ortağı Lig Partisi’nin lideri, aynı zamanda da İçişleri Bakanı olan Matteo Salvini’nin yasalaşmasını çok istediği tartışmalı güvenlik yasası, Senato Genel Kurulunda yapılan oylama ile kabul edildi. Salvini, yasanın çıkmasının ardından Twitter’daki hesabından yaptığı ilk değerlendirmede, bu yasa ile güvenlik güçlerine daha fazla güç tanındığını, sınırların daha sıkı kontrol edileceğini, mafya üyelerini tutuklamak için daha çok güvenlik görevlisi olacağını ifade ederek, “Yasalaştı. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YASADA NELER VAR

Paket, yasadışı göçle mücadelede emniyet güçlerine daha fazla kaynak ayırırken, STK’lara ait kurtarma gemileri de dahil olmak üzere İtalyan kara sularına girmek isteyen gemilere önemli kısıtlamalar getiriyor. Bir süredir kararnameyle yürürlükte olan, içişleri bakanının güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle gemilerin kara sularından geçişine yasak ya da sınırlandırma getirebilme yetkisi de paketin kabul edilmesiyle yasalaşmış oldu.

Göçmen getirene 1 milyon Euro ceza

Sea-Watch 3’ün Alman kadın kaptanı Carola Rackete, geçen haziranda İtalya’ya izinsiz yanaştığı için gözaltına alınmıştı.

GEMİYE EL KOYMA

Yasa, İtalyan kara sularına giriş yasağı getirilen geminin bu yasağı ihlal etmesi durumunda, gemi kaptanı için en az 150 bin Euro’dan (928 bin TL) 1 milyon Euro’ya (6.2 milyon TL) kadar ceza öngörüyor. Düzenleme ayrıca, İtalyan hükümetine ek tedbir olarak yasalara aykırı davranan gemiye el koyma hakkı da veriyor. Yeni yasa, gemi kaptanının İtalyan güvenlik güçlerine direnmesi ya da karşı koyması durumunda tutuklanmasını öngörüyor.

İKİNCİ PAKET

Önceki gün kabul edilen yasa, ülkede geçen kasımda yasalaşan ve düzensiz göçmenlerin haklarına kısıtlamalar getiren birinci güvenlik paketinin devamı ve takviye edilmiş hali olması sebebiyle kamuoyunda ikinci paket ya da “Sicurezza bis” adlarıyla anılıyor. İkinci güvenlik paketi, 25 Temmuz’da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmişti, ancak yasalaşması için Senato’dan onay alması gerekiyordu.

BMMYK: ENDİŞELİYİZ

BİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İtalya’da dün yasalaşarak Akdeniz’deki kurtarma operasyonlarına yeni düzenlemeler getiren güvenlik paketinden endişe duyulduğunu bildirdi. BMMYK Roma şubesi tarafından yapılan açıklamada, İtalyan Senatosunun onayladığı Akdeniz’deki kurtarma operasyonlarına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı ikinci güvenlik paketinden duyulan endişeler ortaya kondu.

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