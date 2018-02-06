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    Gizlice karısının böbreğini sattı

    AA
    06.02.2018 - 21:07 | Son Güncelleme:

    Hindistan'da bir adam, kendisine vadedilen başlık parasının ödenmediği gerekçesiyle karısının böbreğini gizlice sattı.

    Hindistan Times gazetesindeki habere göre, Batı Bengal eyaletinde yaşayan kadın, kocası tarafından böbreğinin gizlice satıldığı iddiasıyla polise suç duyurusunda bulundu.

    12 yıl önce evlenen Rita Sarkar isimli kadının ailesi, kızlarının kocası Biswajit Sarkar'a 3 bin dolar başlık parası ödemeyi kabul etti ancak Rita'nın ailesi maddi imkansızlıklardan dolayı damatlarına söz verdikleri başlık parasını ödeyemedi.

    "KİMSEYE BAHSETME"

    Rita, 2 yıl önce yaşadığı mide ağrısı şikayetinin ardından tedavi amacıyla kocası ve kayınbiraderi tarafından Kolkata şehrinde özel bir kliniğe götürüldü.
    Hastane yetkilileri, apandisti alındıktan sonra midesindeki ağrının dineceğini belirterek kadını ameliyata aldı. Ameliyatın ardından mide ağrıları daha da artan kadın, eşine kendisini yeniden hastaneye götürmesi için yalvardı.

    Koca Sarkar, ısrarlarına rağmen karısını hastaneye götürmedi ve ameliyatından hiç kimseye bahsetmemesi için baskı uyguladı. Kocasından habersiz akrabalarının yardımıyla 3 ay önce hastaneye giden kadına doktorlar sağ böbreğinin olmadığı haberini verdi.

    Bunun üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Rita, "O zaman kocamın neden ameliyat hakkında sessiz kalmam için bana baskı yaptığını anladım. Ailem başlık parasını ödeyemediği için böbreğimi sattı." diye konuştu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Rita, ailesinin söz verdiği 3 bin dolarlık başlık parasını ödeyememesi nedeniyle böbreğinin habersizce kocası tarafından satıldığını düşünerek polise başvurdu. 

    Karısının böbreğini gizlice sattığı iddiasıyla Sarkar ve kardeşi gözaltına alındı. Polisten yapılan açıklamaya göre, koca Sarkar ve kardeşi, Rita Sarkar'ın böbreğini bir iş adamına sattıklarını itiraf etti. Olaydan dolayı ameliyatın yapıldığı hastane ile ilgili de işlem yapılacağı belirtildi.

    Hindistan geleneklerine göre, kızın ailesi damada belirli bir başlık parası ödüyor. 

    Etiketler: hindistan , böbrek , Batı Bengal
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