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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
31.03.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

Gizli yazışma sızdı... Dünya ayakta

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Gizli yazışma sızdı... Dünya ayakta

Bir Facebook yöneticisinin şirket içi bir yazışmada "çirkin gerçek şu ki" diyerek büyüme uğruna her şeyin mübah olduğunu söylediğinin sızdırılması şirketi zor durumda bıraktı.

2016 tarihli iç yazışmada şirket yöneticilerinden Andrew Bosworth tehditler ya da terör eylemleri sonucu insanların ölmesi anlamına gelse bile büyümenin önemli olduğunu söylüyor.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre yazışmanın kamuoyuna sızması üzerine şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ve yazışmayı kaleme alan yönetici Andrew Bosworth bu satırların şirketin felsefesini yansıtmadığına ilişkin açıklamalar yaptılar.

Fakat bu son haber şirketin zaten itibar kaybetmesine yol açan bir önceki skandalı bile gölgede bırakabilecek gibi görünüyor.

Facebook 50 milyon kullanıcısına ait verilerin siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica tarafından kullanıldığından haberdar olduğunu kabul ettiğinden bu yana ağır eleştirilerle karşı karşıya.

18 HAZİRAN 2016 TARİHLİ ŞİRKET İÇİ YAZIŞMA

Daha çok insanın birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyoruz.

"Olumsuz kullanırlarsa kötü olabilir. Belki insanları internet zorbalarının hedefi haline getirmekle birinin yaşamına mâl oluruz. Belki bizim aracılığımızla eşgüdümlenen bir terör saldırısında birisi ölür.

"Ve biz daha çok insanı bağlamaya devam ederiz.

"Çirkin gerçek şu ki biz insanları birbirine bağlamaya o kadar derinden inanıyoruz ki, daha çok insanı daha sık birbirine bağlamamızı sağlayan her şey 'de facto' (fiilen) iyidir. Bu belki de bizim açımızdan sayıların doğru söylediği tek alandır.

[...]

"İşte bu yüzden büyümek için yaptığımız her şey mübahtır. Sorgulamaya açık bütün yeni ilişki bulma faaliyetleri. İnsanları arkadaşları tarafından bulunabilir kalmaya ikna edecek her türlü dil inceliği. Daha fazla iletişim getirmek için yürüttüğümüz bütün faaliyetler. Bir gün muhtemelen Çin'de yapmak durumunda kalacağımız faaliyetler. Hepsi."

Andrew Bosworth tarafından kaleme alınan bu iç yazışma önce Buzzfeed haber sitesinde kamuoyuna sızdırıldı.

Facebook'un Haber Akışı bölümünün yaratıcılarından Bosworth 2006'dan bu yana şirkette üst düzey görevlerde bulundu ve şu anda sanal gerçeklik çalışmalarından sorumlu.

İç yazışmanın sızdırılması üzerine Bosworth Twitter hesabından yayınladığı mesajda, bu yazışmayı yollarken aslında içindeki fikirleri benimsemediğini, ama personeli kışkırtıcı bir tartışma açmak amacıyla paylaştığını söyledi.

Bosworth "Böylesi zor konular etrafında tartışmak bizim işleyişimizin bir parçası ve bunu hakkıyla yapabilmek için kötü fikirleri bile hesaba katabilmemiz gerekiyor" diye yazdı.
Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg de bir açıklama yayınladı.

Zuckerberg "Boz (Bosworth) bir çok kışkırtıcı şey söyleyen yetenekli bir lider. Bunlar ben dahil Facebook'daki bir çok kişinin kuvvetle karşı olduğu görüşler. Amaca ulaşmak için her yolun mübah olduğuna hiç bir zaman inanmadık" dedi.

 

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