Gizli tuttuğu taslak kısmen ifşa oldu
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile müzakere ettiği göç anlaşmasına ilişkin detayları yanlışlıkla ifşa etti.
Beyaz Saray’ın önünde gazetecilere konuşan Trump, anlaşmayla ilgili sorulara yanıt vermeyi reddetti. Ancak konuşması sırasında anlaşmanın detaylarının bulunduğu belgeyi elinde sallayınca, haber kuruluşları çekilen fotoğraflardan bazı bilgileri okuyabildi. Belgede Meksikalı ve ABD’li iki kişinin imzası görülüyor. Ancak bu imzaların ülkelerin devlet başkanlarına, büyükelçilerine ya da yüksek seviyeli diplomatlarına ait olmadığı iddia edildi. Yük paylaşımı ve mülteciler gibi ifadeler bulunan belgenin, ABD’den sığınma talep eden Orta Amerikalıların başvuruları değerlendirilirken Meksika’da tutulacakları ve Meksika’nın “güvenli üçüncü ülke” statüsü kazanacağı ile ilgili olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca belgede, Meksika’nın hangi yasaların ve düzenlemelerin değiştirileceğine karar vermesi gerektiği ve bu düzenlemelerin önümüzdeki 45 gün içinde yürürlüğe girip girmemesinin Meksika hükümetinin kararına bağlı olduğuna dair bilgilerin yer aldığından söz edildi.
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