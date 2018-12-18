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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.12.2018 - 18:29, Son Güncelleme:

Gizli toplantı deşifre olmuştu... Altından onlar mı çıktı?

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Gizli toplantı deşifre olmuştu... Altından onlar mı çıktı?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Suriyeli Peşmergelerin komutanlarından Bedel Bendi, güçlerinin kısa bir süre içerisinde Suriye'ye geçeceğini belirtti.

Bendi, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "(Suriyeli) Peşmergeler, bugün ya da yarın en kısa zamanda Rojava'ya (Suriye'nin kuzeyine) dönecek." dedi.

Söz konusu gücün IKBY'de eğitim aldığını ve Suriye'nin kuzeyini korumakla görevlendirildiklerini belirten Bendi, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin önceki gün yaklaşık 100 Peşmergenin Suriye'nin kuzeyine geçtiğine dair açıklamasına değinmedi.

Jeffrey, önceki gün yaklaşık 100 Peşmergenin Irak'tan Suriye'ye geçtiğini doğrulayarak, "Peşmergelerin, ABD ve SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın bilgisi dahilinde sınırı geçtiğini" bildirmişti.

Suriye KDP üyesi Müslim Muhammed de dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriyeli Peşmergelerin komutanları ile PYD'liler, dün ABD'nin himayesinde Suriye'nin kuzeyinde gizli bir toplantı yaptı. Toplantıda Irak'taki Suriyeli Peşmergelerin Suriye'nin kuzeyine dönüş meselesi ele alındı." ifadesini kullanmıştı.

DEAŞ'A KARŞI SAVAŞAN 8 BİN SURİYELİ PEŞMERGE

Irak'ın Erbil ve Duhok kentindeki askeri kamplarda 2012 yılından bu yana eğitim görüp "Roj Peşmergeleri" olarak adlandırılan Suriyeli Peşmergelerin sayısının yaklaşık 8 bin civarında olduğu belirtiliyor. Suriyeli Peşmergeler, IKBY Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yer alıyor.

Suriyeli Peşmergelerin YPGnin yerini alacağı iddiası
Suriyeli Peşmergeler'in YPG'nin yerini alacağı iddiası

Suriyeli Peşmergeler, o tarihten bu yana terör örgütü PYD/PKK engel olduğu için Suriye'ye dönemiyordu.

Suriye'deki PYD/PKK tarafından KDP'ye yakın olmaları gerekçe gösterilerek ülkelerine sokulmayan Suriyeli Peşmergeler, DEAŞ saldırılarının başlamasıyla birlikte Musul vilayetiyle Irak-Suriye sınırı üzerindeki operasyonlarda yer almıştı.

Söz konusu Peşmergeler, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bünyesindeki Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) silahlı gücü olarak da biliniyor. 

IKBY yetkilileri Peşmergenin Suriyeye geçtiği iddiaları karşısında sessiz
IKBY yetkilileri Peşmerge'nin Suriye'ye geçtiği iddiaları karşısında sessiz
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (18.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
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