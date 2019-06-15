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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
15.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gizli belgelere göre F-35’te 13 hata var

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Gizli belgelere göre F-35’te 13 hata var

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya çıktı. Amerika merkezli savunma sanayi haberleri yapan Defense News’ün haberine göre uçak 13 farklı teknik hataya sahip.

ABD merkezli savunma sanayi haberleri yapan Defense News, F-35 savaş uçağına ait ele geçirilen gizli belgelerde, uçağın 13 farklı teknik hataya sahip olduğunun belirtildiğini yazdı. Defense News, F-35 savaş uçağı programındaki teknik hataların düzeltilmemesi durumunda bunun pilotların hayatını riske atacak ve uçuş misyonlarının tamamlanmasını engelleyecek bir hâl alabileceğini belirtti. Habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin yıllardır şikâyet ettiği F-35 programındaki sorunlar, tahmin edilenden daha büyük boyutta olabilir. Birinci derece olarak sınıflandırılan 13 teknik hatadan 9 tanesinin çözülmesi ya da ‘ikinci sınıf’ kategorisine indirilmesi planlanıyor. Haberde söz konusu sorunlara örnek olarak F-35B ve F-35C pilotlarının uçak gövdesine zarar gelmemesi için hızı sınırlaması, kokpit basıncının pilotlarda kulak ağrısına ve acıya sebep olması, süpersonik uçuşların uçağın kaplamasına zarar vermesi ve uçakta zaman zaman yaşanan yalpalamanın pilotlar tarafından kontrol edilememesi belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nın F-35 programı konusunda zamanının kısıtlı olduğu belirtilirken, 2019’un sonu itibarıyla ABD’nin F-35 geliştirme aşamasını sonlandırmak ve seri üretim sürecine başlama konusunda mutlak bir karar alması gerektiği ifade edildi. Defense News haberde, “Bu sorunlar sadece ABD Hava Kuvvetleri ve ABD donanmasının üslerini etkilemeyecek. F-35’i geleceklerinin hava gücü olarak seçen 11 ülke (Avustralya, Belçika, Danimarka, Türkiye, İtalya, İsrail, Norveç, Japonya, Güney Kore, Hollanda ve İngiltere) ve F-35’in geliştirilmesi için fonlara destek sağlayan 9 partner ülke de bu sorunlardan etkilenecek” ifadesini kullandı.

JAPONYA’DA DÜŞMÜŞTÜ

Japonya’da 9 Nisan’da bir F-35 savaş uçağı kalktıktan 28 dakika sonra radardan kaybolmuştu. Yere çakılan uçakla ilgili hazırlanan raporda, kazanın büyük ihtimalle pilotun baş dönmesi nedeniyle gerçekleştiği açıklanmıştı. Japonya, olayın ardından bütün F-35 uçuşlarını durdurdu.

‘İLİŞKİLERİMİZ SADECE F-35’TEN İBARET DEĞİL’

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin sadece F-35 meselesine indirgenemeyeceğini belirterek, ABD’nin ‘stratejik ortağı’ Türkiye’yle ilişkisine çok değer verdiğini vurguladı. Amerikan VOA’nın aktardığına göre, Arap El Hurra televizyonunun sorularını yanıtlayan Andrews, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle F-35 programına üyeliğinin askıya alınması kararının iki ülke askeri ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorusu üzerine şunları söyledi: “ABD stratejik ortağı Türkiye’yle ilişkisine çok kıymet verir. İlişkilerimiz çok katmanlıdır, sadece F-35 programından ibaret değildir. Türkiye ile güvenlik konusunda çalışmaya devam edeceğiz.”

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